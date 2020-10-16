Засновник та президент CEO Club Ukraine, член Editor’s Club

''Озеленення України''. Як бізнес бореться з проблемами екології

Природа – єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибокого змісту.



Й. В. Ґете



Однією з ключових проблем сьогодення є проблема ставлення до природи та екології. Процеси глобалізації впливають і на бізнес та економіку, і на соціокультурні ресурси, і на довкілля, і на кожного з нас. Люди не помічають як руйнують природу: вирубують ліси, забруднюють повітря, недоцільно використовують природні ресурси. Але ж усім відомо: не буде природи – не буде нас. І якщо таке ставлення до природи не зміниться, то нас чекає невідворотна катастрофа.



Цього року ліси, які називають "легенями" нашої планети, піддалися серйозним загрозам. На початку року горіли ліси в Австралії. У вересні світ сколихнули кадри в стилі антиутопії з Каліфорнії, коли через пожежі небо стало помаранчевого кольору. На жаль, лісові пожежі торкнулися й України. У квітні Чорнобильських лісів та Житомирщини (площа постраждалої території – 35 та 50 тисяч гектарів відповідно). У липні, а потім знову у вересні та на початку жовтня, пожежі спалахнули на Луганщині, знищивши понад 20 тисяч гектарів лісу. А що вже казати про вирубку карпатських лісів, яка підвищує ризики повеней, впливає на погіршення якості та родючості ґрунту. Екосистема лісу вимагає відновлення.



Ще на початку цього року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі було озвучено The Global Risks Report 2020, в якому всі топ-5 найбільших ризиків, що загрожують планеті в найближчі десять років, були пов'язані з екологією та кліматичними змінами. Виклики, які сьогодні виникають і перед нашою країною, і перед людством загалом, неможливо подолати окремо один від одного. Ні держава, ні бізнес, ні активісти не зможуть зробити цього самостійно – лише в об'єднанні сила. Саме після форуму в Давосі з'явилася ідея екологічної ініціативи для нашої держави. Ця ідея отримала назву "Озеленення України" і ми, спільно з Генеральною директоркою "Книги рекордів України" Ганною Крисюк та CEO Club Ukraine, почали втілювати її у життя.



Офіційний старт нашого проєкту "Озеленення України" відбувся ще в березні, але світова пандемія внесла свої корективи в наші плани, тому було вирішено перенести акцію на осінь, а саме на 17 жовтня. Але за весь цей час в індивідуальному порядку було висаджено не одну тисячу дерев, проведено багато різноманітних івентів і форумів, конкурсів дитячих малюнків і освітніх воркшопів на підтримку нашої екоініціативи.



За масштабом "Озеленення України" – це перший екопроєкт у нашій країні. Основними його партнерами та спонсорами виступив український бізнес – члени CEO Club Ukraine. Саме вони першими виступили з підтримкою ідеї. Також ініціативу підтримали активісти з усіх регіонів України, які стали нашими партнерами та співорганізаторами. А вже з серпня до нас долучилися Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та Державне агентство лісових ресурсів України. Мета цієї ініціативи полягає у приверненні уваги до проблем екології, глобальних кліматичних змін і відновленні екосистеми, створенні колективної національної історії успіху та позитивного прикладу, а також висадженні мільйона дерев за одну добу по всій країні та навіть за її межами. Вважаю, що така акція повинна дати поштовх формуванню екокультури та шанобливого ставлення до природи, допомогти консолідувати українців і сформувати позитивний імідж України у світі.



Наш світ – єдиний організм, цілісний та глобальний, в якому ми всі пов'язані. Саме тому екологія – це наша спільна проблема, а не виключно певної групи людей. Але чому глобальними та спільними можуть бути лише проблеми? Чому спільним не може бути розв'язання цих проблем? Чому історія успіху не може бути такою? Старі парадигми вже не діють, тому в нас є можливість створити нові.



Кожен з нас і всі ми разом створюємо колективну історію успіху України, якої нам так не вистачало багато років. Історію успіху, яка об'єднає всіх українців. Об'єднавшись, ми зможемо не тільки протистояти цим проблемам, але й творити якісні зміни. Тому 17 жовтня 2020 року в рамках нашого екопроєкту "Озеленення України" ми плануємо висадити понад мільйон дерев за одну добу. Впевнений, що разом з усіма небайдужими людьми, дерево за деревом, ми зробимо свій внесок у порятунок нашої планети.