Засновник та президент CEO Club Ukraine, член Editor’s Club

Атаки на бізнес: як зупинити поліцейське свавілля?

Ніколи не міг подумати, що у 2020 році в Україну повернуться дев'яності. Але в липні я переконався, що все можливо. Це історія для тих, хто хоче спробувати вести бізнес або вже веде його.



Все по черзі.



Два роки тому, в липні 2018 року компанія "Еконія" зазнала атаки з боку рейдерів, тоді було зареєстровано "клон" підприємства. Тоді справа набула широкого розголосу у ЗМІ, а вся бізнес-спільнота України та широка громадськість вступилися за власницю компанії Ірину Варагаш та "Еконію", а також, що найголовніше, було встановлено факт протиправних дій реєстраторів і повернуто права на майно.



Але це не кінець: 9 липня 2020 року о 06:00 ранку група Головного слідчого управління МВС України силоміць вдерлася в київський офіс компанії "Еконія" та розтрощила вхідні двері, задля проведення обшуків, постанови про які вручила лише після вторгнення. Незаперечний факт злочинного замовлення та штучного переслідування компанії органами влади.



"Еконія" – це один з кращих виробників питної води та дитячого харчування в Україні. А Ірина Варагаш, яку я та інші понад 200 членів СEO Club, знаємо як людину ціннісну, з гарною репутацією, яка ніколи не стоїть осторонь будь-яких соціальних та благодійних проєктів, знаємо як вона веде свій бізнес та що робить для країни.



Але історія продовжується.



Не минуло й двох тижнів, як знову страждає бізнесмен, ветеран АТО та член CEO Club Сергій Позняк. 24 липня до офісу представництва компанії "Кронвест" у Львові з незаконним обшуком увірвалася поліція, а вже 28 липня за схожим сценарієм діяли у харківському представництві. Поліція приходить з обшуками до тих, кого хоче "потрусити" з ухвалами суду щодо інших компаній, яких, можливо, не існує взагалі.



Як показали самостійні розслідування Сергія та ветеранів АТО, існує проста схема. Ця шахрайська схема, спрямована на тиск на бізнес та вимагання правоохоронцями хабара з бізнесменів.



Ситуація перейшла всі межі.



Немає кінця перевіркам та маскам-шоу від поліції, в країні господарює повне беззаконня та безлад, щотижня "трусять" по кілька компаній, до деяких повертаються знов і знов.



Наведу деякі статистичні дані за останні 6 років: 419 вбивств підприємців, більше 500 рейдерських захоплень бізнесу, багато пограбувань та викрадень підприємців.



Що далі?



Минуло не так багато часу після обіцянок влади про "інвестиційних нянь", розвиток малого та середнього бізнесу. Невже вони так виглядають? Невже це той самий "інвестиційний клімат" та "кредити для бізнесу"?



Чинна влада обіцяє і не дотримується своїх слів. Замість виконувати обіцянки вони повертають минулі схеми, за якими доводилося працювати за часів президентства Януковича. Ми бачимо повернення старих облич на посади, повний провал в економіці і бажання влади не заробляти, а просто друкувати гроші.



Може вже час припиняти це свавілля?



Ми повинні об'єднуватися та допомагати один одному, бо ніхто не може бути впевненим, що завтра не прийдуть до нього. А ще ми мусимо зробити так, щоб про це дізналися якомога більше людей, щоб унеможливити повторення таких подій у майбутньому.



Я казав це і повторю ще безліч разів: не буде бізнесу – не буде держави!



