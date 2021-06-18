Українська правда: натхненна читачами. Клубу УП рік

Три роки тому в ці дні я страшенно нервувала, готуючись до захисту своєї дослідницької роботи для Reuters Institute при Оксфордському університеті. Кілька останніх місяців я присвятила вивченню темі відновлення довіри до медіа на прикладі видання "Українська правда". Результатом цієї роботи став покроковий план, в якому велику надію я покладала на створення спільноти читачів УП.



Ця ідея виникла не просто так. Мій науковий керівник, один із найповажніших британських журналістів Алан Расбріджер, розповідав мені, як така сама спільнота читачів свого часу виникла у The Guardian. На сьогодні вона налічує більше 300 тисяч учасників по всьому світу, для яких видання влаштовує свої масштабні заходи та запрошує на редакційні наради і зустрічі з командою.



Якщо вийшло у The Guardian, чому не вийде у нас, подумала я тоді.



На папері все дійсно виглядало дуже просто. Моя робота отримала схвальні відгуки від комісії із побажаннями втілити усе задумане в життя.



Реальність, як показує досвід, сильно відрізняється від очікувань.



Ми почали будувати Клуб УП у березні 2020 року. Уряд тільки но оголосив карантин і через паніку було зовсім не зрозуміло, як розвиватиметься рекламний ринок, від якого так залежать доходи УП.



І в таких умовах підтримка читачів набула ще більшого значення.



На шляху створення Клубу ми зіткнулися із великою кількістю викликів. Так часто буває, коли створюєш новий продукт, і тому ще приємніше усвідомлювати, що нашій спільноті читачів УП 18 червня виповнюється рік!



Що таке Клуб УП сьогодні? 3000 учасників із 23 країн світу. Протягом цього року ваша фінансова підтримка УП склала 1 549 874 гривні. Ці гроші ми витратили на створення якісного контенту.



Коротко про наші досягнення, які стали можливими в тому числі завдяки вам, нашим читачам



1) Срібна кнопка в YouTube (100 тисяч підписників). Впевнено крокуємо до 200 тисяч підписників



2) Розвиваємо відеоформати, зокрема документалістику. Буквально на днях ми представили нашим читачам документальний фільм УП про медичну систему "Треба ще вижити". Він, зокрема, створений завдяки фінансовій підтримці членів Клубу



3) Розвиваємо інші медійні формати, зокрема подкасти. В УП однієї з перших з'явився відділ подкастів і ми створюємо цілу культуру споживання цього медійного продукту



4) Створили Премію УП, де переможців двох номінацій визначають члени Клубу



5) Написали з десяток текстів за заявками наших читачів під час редакційних нарад



6) Провели 12 заходів. Так 10 із них відбулися онлайн через пандемію, але я дуже сподіваюся, що вже скоро ми зможемо зустрічатися. Зокрема ми плануємо зробити традиційними дні відкритих дверей в УП



7) І ще багато-багато іншого можна переглянути в нашому звіті







Мені радісно, що через рік після запуску Клубу УП ми можемо говорити про нашу роботу не в категоріях виживання, а в категоріях розвитку. Можу з упевненістю сказати, що УП перейшла в нову епоху.



Наша мета – зростати, будувати справжнє відкрите медіа. Саме тому ми розглядаємо наших читачів та членів Клубу на рівні з двома іншими стейкхолдерами – командою УП та власником. Увесь 21 рік існування "Української правди" для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі.



Більш того, протягом цього часу ви були для нас головним джерелом натхнення. І мені дуже хочеться вірити, що ви також надихалися нашою роботою.



Впевнена, що другий рік Клубу УП буде ще вдалішим. Разом ми створимо ще більше якісного контента та цікавих проєктів. У новому році ми хочемо провести кілька стратегічних сесій з читачами, політичні дискусії з політиками, створити для членів Клубу курс з основ журналістики та проводити час разом на цікавих екскурсіях.



Будуємо якісну журналістику разом. Стати учасником спільноти можна за цим посиланням



Щиро ваша УП



