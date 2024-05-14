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Українська правда
14 травня 2024, 14:37

Заява редакції "Української правди" щодо погроз на адресу Михайла Ткача

10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею". 

11 травня протягом дня була низка безуспішних спроб входу в аккаунт Монобанка Михайла з боку сторонніх осіб. 

Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ. 

13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам онлайн-видання надійшли листи з погрозами: 

"Я уже писал об этом Ткачу, но видимо до него не дошло, сделаю попытку донести мысль в последний раз. Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни. Мое предложение закрыть вопрос миром в силе, я жду ответ. С."

Примітно, що повідомлення однакового змісту надіслали не лише на редакційні, а й на особисті електронні адреси журналістів УП. У тому числі й на такі, що давно не використовуються.

Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників "Української правди".

Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.

Українська правда
Українська правда
14 травня 2024, 14:37

Заява редакції "Української правди" щодо погроз на адресу Михайла Ткача

10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду...
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