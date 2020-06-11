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Євген Будерацький Заступник головного редактора УП, журналіст

"Коли навколо ні душі" або чому рішення Вакарчука було очевидним

11 червня 2020, 14:02
Версія для друку Коментарі 25

Кілька років тому, коли стало ясно, що в суспільстві є запит на нових політиків, про Вакарчука говорили першим – він роздумував.

Поки думав, заробив імідж людини, яка вагається. Що похвально в людському плані, але вбивчо з політичної точки зору. Нерішучих політиків не люблять.

Зеленський перехопив "прапор" новизни, і почав агресивну агітаційну кампанію в стилі "свой пацан", і переміг. Бо не вагався. Принаймні на словах. Це люди люблять.

Побачивши на власні очі попит на нові обличчя, Славко таки вирішив йти в політику. Рішення було запізнілим, але дозволило зайти в парламент.

Проте кількісний склад фракції, яку завів Вакарчук в Раду, одразу вказував, що впливати на ситуацію в країні їм буде складно. І доведеться по-справжньому битись. Що не дуже притаманно самому Вакарчуку. Він радше про сенси, аніж про прикладну боротьбу.

Зараз Вакарчук склав мандат. Вже вдруге в своєму житті. І це теж було очікувано. Як мінімум для тих, хто бачив, як йому некомфортно в стінах Ради і як на нього тисне постійний пресинг з боку ЗМІ та всяких зливних бачків. Він явно почував себе самотньо в цих стінах.

Власне, незважаючи на хороші рейтинги, Зеленському так само некомфортно на Банковій.

Але саме ці рейтинги, і вуличний внутрішній голос "пацан сказал – пацан сделает" і не дозволяє Зе побачити очевидне. В нього за рік теж не вийшло кардинально змінити ситуацію. І судячи з його поведінки, і не визнає.

Внутрішні сумніви і небажання займатися тим, що "не твоє" підштовхнуло Вакарчука до того, щоб знову скласти депутатський мандат. Цього разу, напевно, востаннє.

Власне, те, що було його першочерговою метою, виконано – фракція з новими людьми в парламенті є. І тепер їм буде хоч і складно, але навіть легше, аніж з Вакарчуком. Бо не буде постійного озирання на публічність лідера ОЕ.

А рішення Вакарчука принаймні чесне. Бо справді – це просто не його.
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Коментарі — 25
Володимир Прокіп _ 11.06.2020 18:33
IP: 93.75.217.---
Pierre Nicholson:
" він хотів"... Хотіти – це мало. Потрібно робити...
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Урус Табіб _ 11.06.2020 18:18
IP: 77.111.244.---
Депутатство в высшем законодательном органе страны – это не поход в 3D-кинотеатр, когда можно в любой момент уйти с просмотра не понравившегося фильма. Депутатство в высшем законодательном органе страны – это, помимо прочего, ответственность перед теми, кто в тебя поверил, отдав тебе свои голоса. Вакарчук дважды наплевал на поверивших в него (то, что в него поверили дураки – к делу не относится). И если, как говорится, "один раз не пиарас", то два раза – он самый.
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Pierre Nicholson _ 11.06.2020 18:16
IP: 98.218.208.---
Веселі, брате, часи настали. Ми наближаємось до мети! Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі з ними не хочу йти?
- Правдиві слова дванадцять років тому. Але він хотів вірити, що українська політика змінюється, що її можна змінити.
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Yevhen Crozy _ 11.06.2020 18:13
IP: 212.26.137.---
Клас!
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Володимир Прокіп _ 11.06.2020 17:53
IP: 93.75.217.---
Оправдання – це метод винних. Що можна ще сказати. Спражні бійці поля бою не залишають.
Партія "Голос" (вслід за партією "Самрпоміч") повільно йде у небуття. Майбутнього в неї немає.
Що тепер потрібно сказати виборцям, які віддали своє голоси за партію "Голос"? Адже ж голосували не як за саму партію, а в більшості за С.Вакарчука. Сумно, але неі не все буде добре. Політик С.Вакарчук виявився малим і образливим хлопчиком. Кажуть так: Пропусти образу біля вуха і зберігай свій гонір. Але він лише приймав ці образи і ними жив. Але чого він йшов у ВР? Він один раз там був. Майбутнє України за національно -здоровими силами. Історія з С.Вакарчуком мені нагадує слова із анекдоту: "Сину, але як ми співаємо."
(Варто прочитати Івана Франка).
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Alex Kovtun _ 11.06.2020 17:36
IP: 91.199.93.---
Не надо особо оправдывать Вакарчука, что он честный и ушел потому, что политика это не его...
Этим сейчас и занимаются заместители главного редактора которые хотят скрыть истинные причины соратника по грантам. Вакарчук прекрасно знал, что такое политика и на вопросы не получится ли как в прошлый – раз всегда твердо отвечал – нет.
Скрывать свои доходы в офшорах от воюющей Родины – это сильно честно?
За недостоверную информацию в декларации может быть и уголовное преследование, потому Вакарчук просто испугался ответственности и решил уйти в тень, как, например, Мартыненко.
Нечестный и трусливый Вакарчук.
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САНДРО _ 11.06.2020 17:25
IP: 91.224.24.---
А тепер подивимось, ця фракцію ГОЛОС- хлопчики для биття, чи вже справжні бійці.
Голос може врятувати від вічної ганьби тільки, якщо-

-1.Провести повний ребрендінг партії- змінити назву (у що за ГОЛОС без першого номеру, краще вже називатися БЕЗГОЛОСІ.
2. Змінити керівництво, лідером має стати чоловік. а не жінка, бо Юлю повторити в політиці неможливо.
3. Ясно та змістовно заявити про свої політичні наміри, без інтриг та кокетства.
4...
5...
6...
і ще багато чого.
Але надії. що вони впораються з цими викликами НЕМАЄ.

ТОму мабуть підуть на політичний цвінтар!
Амінь!
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САНДРО _ 11.06.2020 17:16
IP: 91.224.24.---
Vasyl Shtager:
+
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Vasyl Shtager _ 11.06.2020 17:01
IP: 93.76.225.---
Як для заступника головного редактора УП, журналіста, слабенький аналіз причин "відставки" Вакарчука.
1."Попит на нові обличчя" – це один із інструментів політтехнологів Путіна і Коломойського. Його функція – зменшити команду Порошенка у Верховній Раді, і привести по-більше керованих ляльок в Раду.
2. Зеленський нікого не перемагав, серед кандидатів в президенти клоунів більше не було. Перемогли, як завжди – олігархи, на цей раз ще і з Путіним.
3. Пізно вирішив Вакарчук балотуватися, рано б він вирішив, Вакарчук в минулому році не зміг би стати президентом, тому, що він відповідальний громадянин, не лялька. Порошенко, коли йшов у президенти в 2014р., йшов на якийсь компроміс з олігархами, щоб перемогти в першому турі, але то був КОМПРОМІС, бо Порошенко – політик, а Вакарчуку треба було стати лялькою, та ще й колі ляльководів був і Путін.
4 Сьогодні Святослав Вакарчук поступив відповідально і чесно, політика – це не його.
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_ABM_ _ 11.06.2020 17:00
IP: 77.222.153.---
Воронежский сруль пишет: -... Россия занимает 4 место!...
Мне кажется, что вам вообще нет равных во всем мире.
🏒 Норильская катастрофа как-то уже уходит на второй план
🏒 О, в Иркутской области горит нефтяная скважина! Собираетесь тушить противотанковым орудием МТ-12 "Рапира"
🏒 В Солехарде, в Заполярье, разлилось 10 тонн нефти;
🏒 Оказалось, что про Норильскую катастрофу вы не забыли. Разлившееся топливо планируете вывозить на санях (наверное оленями 😀)
🏒 Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 км. от резиденции Путина
🏒 В Красноярском крае рухнули опоры автомобильного моста. (это уж какой-то мостопад, второй мост за неделю??)
🏒 Российский "Фрегат" 🚀взорвался🔥 и разлетелся на околоземной орбите на тысячи км.
Блин, вы уже и в космосе хотите Норильск💩 сделать.
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Зеник Гаєцький _ 11.06.2020 16:33
IP: 45.152.73.---
Приклад, гідний наслідування для невдалих політиків і президентів.
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Rostyslav Stepanchuk _ 11.06.2020 16:28
IP: 176.36.133.---
test
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Дмитро Вешняк _ 11.06.2020 16:22
IP: 91.234.72.---
"Зараз Вакарчук склав мандат. Вже вдруге в своєму житті. – Є. Б."

Я МАЮ МРІЮ!
Аби цей сірома ще раз ВТРЕТЄ (!) прокрутив цю схему в наступному скликанні! Адже саме для тертього випадку маю неймовірно розкішний, феноменальний сюжет для карикатурного зображення з вбивчим коментарем!
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Микола Карпець _ 11.06.2020 16:13
IP: 91.226.253.---
Реальних причин багато...від того, що опозиція нічого в Зраді не вирішує, а є лиш статистами...такими собі болванчиками, які повинні ходити до ВР для того, щоб тиснути на кнопки за законопроекти в розробці яких вони не приймали ніякої участі і які подає презЕдент (а опозиційні навіть правки не враховуються), до того, що Славка просто банально зацькували...і це неозброєним оком видно навіть по одіозним постам УП, де згадується Вакарчук...ну і відповідно, в обговореннях під ними...де відразу заявляться купа проплачених ботів...мабуть хлопцю це усе набридло, от він і плюнув на усю ту зграю... П.С. Цікаво б було подивитися на головного коміка 95-го кварталу в ролі депутата ВР...наскільки довго б він витримав виконувати роль болванчика, який нічого не вирішує...
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Ильяс Ростовский _ 11.06.2020 15:59
IP: 46.101.40.---
Наверное Путин на правильном пути, если его украинцы поминают не добрым словом.
– хотя бы потому, что Путин опустил Украину на последнее 134 место по ВВП на душу населения, даже Молдавия на 133 месте, сама Россия занимает 4 место!
Слава Украине!!!
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Ильяс Ростовский _ 11.06.2020 15:48
IP: 178.67.197.---
Наверное Путин на правильном пути, если его украинцы поминают не добрым словом.
– хотя бы потому, что Путин опустил Украину на последнее 134 место по ВВП на душу населения, даже Молдавия на 133 месте, сама Россия занимает 4 место!
Слава Украине!!!
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iip _ 11.06.2020 15:41
IP: 31.40.110.---
Alex Kovtun:
Не, не. Ну также нечестно, господин заместитель главного редактора. Что же Вы не упомянули... Без этого жизнеописание политика и причин его падения будет неполное
Должно быть разделение труда. Г*вном плеваться – это твоя работа.
Не отбирать же конфетку у бедного сортироцефала Алекса::::))))))))))
ФСБ – помойный отстой. Путин – шибзданутый геббельсовец.
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Дмитро Десятерик _ 11.06.2020 15:37
IP: 46.30.162.---
Влад Дорошенко:
Хіба є українець, у якого країна важливіша за свою хату скраю?
Хто на фронті зараз, по-вашому?
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Дмитро Десятерик _ 11.06.2020 15:36
IP: 46.30.162.---
Yevhenii Shcherbakov:
О, ботяра загавкала.
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Дмитро Десятерик _ 11.06.2020 15:34
IP: 46.30.162.---
Тарас Ковальчук:
У Славка було завдання: розколоти патріотичні сили. Він завдання виконав. Більше йому у ВР робити ні́чого.
так
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Тарас Ковальчук _ 11.06.2020 15:29
IP: 195.68.202.---
У Славка було завдання: розколоти патріотичні сили. Він завдання виконав. Більше йому у ВР робити ні́чого.
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Grenader45 _ 11.06.2020 15:28
IP: 77.123.93.---
Чомусь мало хто пригадує, що на початку передвиборчого марафону, Зеленський, завуальовано, пропонував Вакарчуку йти командою. "Якщо ти і я, то ми всіх...". Славко вирішив, що він такий потужний, що сам вивезе. Не вивіз. Набрав соплежуїв, таких як і сам, а у підсумку – злився, плюнувши на тих хто на нього розраховував. Тепер ЄС вже офіційно прибере до рук "голосних" та й по всьому...
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Yevhenii Shcherbakov _ 11.06.2020 15:18
IP: 62.80.161.---
Что Зеленский видит известно только ему самому. А "видимость" у него сейчас явно получше чем у "журналиста".
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Alex Kovtun _ 11.06.2020 14:51
IP: 91.199.93.---
Не, не. Ну также нечестно, господин заместитель главного редактора. Что же Вы не упомянули америку, пинчука, оффшоры, неуплату налогов, русских олигархов, декларации. Без этого жизнеописание политика и причин его падения будет неполное.
А так – "это не его" -это тень на плетень
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Влад Дорошенко _ 11.06.2020 14:50
IP: 93.72.24.---
Хіба є українець, у якого країна важливіша за свою хату скраю?
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