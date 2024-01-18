Франція постачатиме Україні 50 авіабомб AASM щомісяця. І це дуже важливо

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж постачатиме Україні по 50 "розумних авіабомб" AASM на місяць.



Наряду з виготовленням 78 Caesar для України та чергової партії ракет Scalp це чудова новина для Збройних сил України.



AASM (Armement Air-Sol Modulaire, в перекладі з французької – модульна зброя класу "повітря-земля") або на англійський манер HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range, в перекладі з англійської – високоманевровий модульний боєприпас збільшеної дальності) – французький високоточний боєприпас,⁣ розроблений компанією Safran Electronics & Defense, який надійшов на озброєння французьких Повітряних сил та Військово-морських сил наприкінці 2010-х років.





Особливістю цієї авіабомби є те, що вона модульна, і складається з комплекту наведення на передній частині та комплекту розширення радіусу дії на задній частині, які приєднуються безпосередньо до некерованої бомби різних типів.У базовому варіанті це 250-кілограмова бомба, однак є можливість працювати зі 125, 500 та 1000-кілограмовими версіями, що оснащуються гібридними навігаційними системами (інерціальною та супутниковою, з можливістю тепловізійної чи лазерної).Якщо перекладати з технічної мови на доступну, це такі собі крила, які додаються до некерованої бомби, і роблять її високоточною.Заявлена максимальна дальність такої бомби – 70 кілометрів.Раніше проблемою в передачі таких бомб було те, що їх "рідними" носіями були французькі винищувачі Dassault Rafale і Mirage 2000, однак зараз їх адаптували під винищувачі радянського виробництва (МіГи та Су), які є на озброєнні в України.Бонусом є також той факт, що вони адаптовані і під F-16, які мають передати Україні.По суті, це може стати дуже хорошою відповіддю на російські КАБ (керовані авіабомби), якими Кремль кошмарить українських військових та цивільнихУ 2023 році росіяни почали активно прикручувати "крила" УМПК (модуль планерування і корекції) до своїх фугасних авіабомб ФАБ-250 і ФАБ-500 (цифра означає масу бомби в кг).У них показники інші – при використанні інерціальної системи наведення з літаків їх можна запускати на відстань 12-15 км, якщо супутникової – навіть до 40-60 км.І, щоб там хто не говорив, на фронті вони є реальною багатотонною загрозою, тож поява AASM хоч якось урівноважить наші спроможності в цьому аспекті. Поки ще не тією кількістю, якою б хотілося. Але це точно краще, ніж нічого. Merci!

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