Франція постачатиме Україні 50 авіабомб AASM щомісяця. І це дуже важливо
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж постачатиме Україні по 50 "розумних авіабомб" AASM на місяць.
Наряду з виготовленням 78 Caesar для України та чергової партії ракет Scalp це чудова новина для Збройних сил України.
AASM (Armement Air-Sol Modulaire, в перекладі з французької – модульна зброя класу "повітря-земля") або на англійський манер HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range, в перекладі з англійської – високоманевровий модульний боєприпас збільшеної дальності) – французький високоточний боєприпас, розроблений компанією Safran Electronics & Defense, який надійшов на озброєння французьких Повітряних сил та Військово-морських сил наприкінці 2010-х років.
Особливістю цієї авіабомби є те, що вона модульна, і складається з комплекту наведення на передній частині та комплекту розширення радіусу дії на задній частині, які приєднуються безпосередньо до некерованої бомби різних типів.
У базовому варіанті це 250-кілограмова бомба, однак є можливість працювати зі 125, 500 та 1000-кілограмовими версіями, що оснащуються гібридними навігаційними системами (інерціальною та супутниковою, з можливістю тепловізійної чи лазерної).
Якщо перекладати з технічної мови на доступну, це такі собі крила, які додаються до некерованої бомби, і роблять її високоточною.
Заявлена максимальна дальність такої бомби – 70 кілометрів.
Раніше проблемою в передачі таких бомб було те, що їх "рідними" носіями були французькі винищувачі Dassault Rafale і Mirage 2000, однак зараз їх адаптували під винищувачі радянського виробництва (МіГи та Су), які є на озброєнні в України.
Бонусом є також той факт, що вони адаптовані і під F-16, які мають передати Україні.
По суті, це може стати дуже хорошою відповіддю на російські КАБ (керовані авіабомби), якими Кремль кошмарить українських військових та цивільних
У 2023 році росіяни почали активно прикручувати "крила" УМПК (модуль планерування і корекції) до своїх фугасних авіабомб ФАБ-250 і ФАБ-500 (цифра означає масу бомби в кг).
У них показники інші – при використанні інерціальної системи наведення з літаків їх можна запускати на відстань 12-15 км, якщо супутникової – навіть до 40-60 км.
І, щоб там хто не говорив, на фронті вони є реальною багатотонною загрозою, тож поява AASM хоч якось урівноважить наші спроможності в цьому аспекті. Поки ще не тією кількістю, якою б хотілося. Але це точно краще, ніж нічого. Merci!
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